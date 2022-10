Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a acuzat luni țarile occidentale, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca i-au "furat practic" rezervele de aur și de valuta prin intermediul sancțiunilor impuse impotriva sa, informeaza Reuters.Intrebat de reporteri, in cadrul unui briefing de presa, despre propunerea…

- Luni, Rusia a acuzat țarile occidentale ca i-au „furat in esența” rezervele de aur și valuta prin sancțiunile impuse impotriva sa, relateaza Reuters și Hotnews . „In general, o mare parte din activele noastre au fost in esența furate de anumite țari occidentale”, a declarat luni purtatorul de cuvant…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron a acuzat miercuri, 12 octombrie, Rusia ca ”a facut jocul” Azerbaidjanului, cu ”o complicitate turca”, in fata Armeniei si ca isi continua ”manevra de destabilizare” in regiunea Caucaz, informeaza joi AFP și Agerpres . „Rusia s-a amestecat in acest conflict, ea a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu pentru BBC, ca oficialii rusi au inceput sa-si pregateasca societatea pentru posibila utilizare a armelor nucleare, dar a adaugat ca nu crede ca Rusia este pregatita sa le foloseasca. Vorbind in limba engleza, la biroul prezidential…

- Ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov a postat vineri un apel video catre soldații ruși, incurajandu-i sa se predea deoarece le va fi garantata viața. Acest apel intervine in ziua in care presedintele rus Vladimir Putin implineste 70 de ani, relateaza Ukrainska Pravda si AFP. „Garantam viata,…

- Uniunea Europeana condamna decizia Rusiei de anexare "ilegala" a regiunilor din sud-estul Ucrainei si nu va recunoaste niciodata aceasta actiune, afirma Charles Michel, presedintele Consiliului European, si Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant U

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 216. Primele rezultate partiale ale votului din patru regiuni ale Ucrainei ocupate de rusi arata ca majoritatea locuitorilor s-a pronuntat in favoarea aderarii la Rusia. Votul a avut loc pe parcursul a cinci zile in patru regiuni – Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson –…

- Finlanda va reduce, de la 1 septembrie, numarul de vize eliberate rușilor la 10% din numarul actual, a anunțat marți ministrul finlandez de externe Pekka Haavisto, pe fondul afluxului de turiști ruși cu destinația Europa, informeaza Reuters . Haavisto a declarat ca decizia a venit ca urmare a valului…