Bunuri recuperate pentru dezvoltarea afacerii - Cum alegi forma de finantare potrivita? Vrei sa-ti dezvolti afacerea, insa trebuie sa achizitionezi o serie de bunuri pentru a genera profit? Majoritatea firmelor din Romania apeleaza la solutii de finantare pentru achizitionarea produselor necesare sustinerii activitatii. Cele mai des intalnite forme de finantare sunt leasingul financiar sau operational si creditul bancar.



Este important ca inainte de a lua o decizie pentru afacerea ta, sa te informezi despre cele trei variante de finantare, pentru a face alegerea potrivita pentru tine. De asemenea, pentru a face investitii care sa genereze profit, multe companii aleg sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

