Bunuri posibil contrafăcute în valoare de circa 5 milioane de lei, confiscate Bunuri posibil contrafacute in valoare de circa 5 milioane de lei, confiscate Politistii de la Garda de Coasta au ridicat, zilele trecute, in vederea confiscarii, bunuri in valoare de circa 5 milioane de lei descoperite in PTF Isaccea din judetul Tulcea, dar si in portul Constanta, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, transmis sambata presei, bunurile cu valoarea cea mai mare, respectiv 4.614 articole vestimentare si 68 de trotinete electrice care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile de a fi contrafacute, au fost descoperite pe 7 august in PTF… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, bunuri susceptibile de a fi contrafacute, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, in valoare de aproximativ 6.600.000 lei.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a facut cunoscut faptul ca 90% din totalul deșeurile care ajung in Marea Neagra sunt din plastic. In doar trei zile au fost date amenzi in valoare de 3 milioane de lei. Mircea Fechet a fost prezent, vineri, pe plaja Modern din Constanța pentru a comunica rezultatele…

- Aproape 42.000 de flacoane cu parfum, susceptibile a fi contrafacute, descoperite intr-un container sosit din China in Portul Constanta. Marfa, in valoare de peste 12 milioane de lei. Garda de Coasta a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca o echipa comuna formata din politisti de frontiera…

- Aproape 42.000 de flacoane cu parfum, susceptibile a fi contrafacute, au fost descoperite de autoritati intr-un container sosit din China in Portul Constanta, bunurile fiind destinate unei firme din Ucraina. Marfa ar valora peste 12 milioane de lei, conform news.ro.Garda de Coasta a transmis, sambata,…

- Dosarul vizeaza averea fostului politist de frontiera Gabriel Antip, de la Garda de Coasta. In prezent, dosarul cu indicativul 183 36 2018 se afla in procedura de filtru, urmand ca primul termen in recurs sa fie alocat ulterior.Dosarul care vizeaza averea fostului politist de frontiera Gabriel Antip,…

- O ambarcatiune cu 47 de migranti la bord a fost detectata, vineri, in Marea Neagra. In urma detectarii navei a fost desfașurata o ampla operațiune de salvare. Nava a fost escortata la Constanta. Ambarcațiunea in care se aflau 47 de persoane a fost detectata de nava Garzii de Coasta OPV Stefan cel Mare.…

- O ambarcatiune cu 47 de migranti la bord a fost detectata, vineri, in Marea Neagra si s-a declansat operatiunea de salvare. Nava va fi escortata la Constanta.Autoritatile anunta, vineri, ca o ambarcatiune cu aproximativ 47 de migranti la bord a fost detectata de nava Garzii de Coasta OPV Stefan cel…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de 8.500 lei, confiscate de politistii de frontiera de la P.T.F. Vama VechePolitistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit, intr un autocar sosit din Turcia, articole vestimentare in valoare de 8.500 de lei,…