- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, 92 de cetateni straini ascunsi in trei mijloace de transport conduse de soferi turci si romani, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), la…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui ansamblu rutier inmatriculat in Bulgaria, mai multe cutii ce conțineau 12.066 flacoane de parfumuri, toate purtand insemnele unor firme consacrate si care prezentau suspiciuni…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un TIR condus de un cetatean bulgar, 9.000.000 de tigarete de contrabanda, in valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro. Cazul este cercetat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, iar soferul a fost retinut pentru 24 de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, bunuri contrafacute in valoare de aproximativ 8 milioane de euro. Bunurile au fost descoperite intr-un tir condus de un cetațean bulgar. Potrivit oamenilor…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu aproximativ 25 de tone deșeuri din aluminiu. Ieri, 15 mai a.c., in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,…

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, nu au permis intrarea in tara a unui mijloc de transport incarcat cu peste trei tone de marfa second hand din Italia. Joi, 06 aprilie a.c., in jurul orei 07.00, in Punctul de…