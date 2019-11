Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 10.000 produse cosmetice și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean iordanian a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 06.11.2019, la ora 20.15, in Punctul de Trecere…

- Aproximativ 10.000 de produse cosmetice si parfumuri, in valoare de 1,2 milioane de lei, au fost confiscate de politistii de frontiera de la un cetatean iordanian care a incercat sa le introduca ilegal in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, potrivit Agerpres. "In Punctul de…

- 'La Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar in varsta de 34 de ani, la volanul unui microbuz inmatriculat in Bulgaria. Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, in interiorul…

- 'La Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar in varsta de 42 de ani, la volanul unui autocamion inmatriculat in Bulgaria care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, pahare de sticla, din Bulgaria pentru Marea Britanie.…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism, 1.660 pachete cu țigari si 4.8 kilograme de tutun, fara documente legale, pe care un cetațean britanic a incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 17.09.2019, in jurul orei 11.40, la Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 144 perechi de incalțaminte și 439 articole textile, susceptibile a fi contrafacute, precum și 540 pachete cu țigari pe care un cetațean bulgar și doi cetațeni turci au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 48 de ore, polițiștii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr-un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au confiscat articole textile, incaltaminte si marochinarie in valoare de peste 560 de mii de lei pe care trei cetateni turci si un cetatean roman incercau sa le introduca ilegal in tara. "In aceasta saptamana, politistii…