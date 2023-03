Bunuri de peste 1,4 milioane de lei – sechestrate de ARBI Bunuri de peste 1,4 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. De asemenea, printre acestea se numara și 112 terenuri agricole și un cont bancar, sechestrate intr-un caz de abuz de serviciu, de spalare de bani și escrocherie. La moment, ARBI are in examinare 146 de delegații, pe 114 de cauze penale, in privința a 231 de subiecți. Direcția generala asigurare operativa a efectuat 7 expertize judiciare, dintre care 4 criminalistice și 3 IT, in procedura fiind alte 63 de expertize.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

