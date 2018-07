Bunuri de contrabanda in valoare de 1.600.000 de lei confiscate de Politia Transporturi Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In urma a 81 de perchezitii domiciliare, au fost confiscate peste 11 tone de produs petrolier, 24 de autoturisme, peste 219.000 de tigarete, 2 ambarcatiuni, 9 motoare de ambarcatiuni si sume de bani, potrivit unui comunicat remis de IPJ Constanta. In perioada 18 25 iulie a.c., politistii Sectiei Regionale…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au arestat un barbat urmarit international pentru infractiuni de furt calificat si constituirea unui grup infractional organizat, fapte comise in Spania.

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste trei milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste 500 de…

- Politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza joi dimineata opt perchezitii in judetele Ialomita, Constanta, Ilfov, Giurgiu si Iasi, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, conform IGPR.

- Politistii au confiscat miercuri 400.000 de tigari de contrabanda, in urma a noua perchezitii efectuate in judetele Sibiu si Maramures, fiind retinut un sibian si alte trei persoane sunt audiate, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "La data de 13 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Polițiști de la Mureș au desfașurat, ieri, 19 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furturi, precum si la locuinte si ferme agricole ale unor persoane banuite ca ar fi achizitionat bunuri provenite din furturi.”La data de 22 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii…

- Potrivit reprezentantilor IPJ, pe data de 15 mai, politistii de investigatii criminale au depistat un barbat, in varsta de 27 de ani, din localitatea Mircea Voda, judetul Constanta, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile spaniole. El fusese dat in urmarire…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au efectuat 10 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Constanta, fiind ridicate, in vederea confiscarii, peste 91.900 pachete cu tigari, diverse…