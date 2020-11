Stiri pe aceeasi tema

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute in valoare de aproximativ 23.000 lei, descoperite de politistii de frontiera de la P.T.F. Ostrov.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov au descoperit, ascunse intr un autovehicul in care se aflau patru cetateni romani, articole…

- In urma cercetarilor efectuate de catre politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta sub coordonarea procurorului de caz, societatea transportatoare a fost sanctionata contraventional, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu o amenda in valoare de 77.035 lei Reamintim ca, in data…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Portul Constanta Sud Agigea, cinci marinari sirieni care comercializau tigari de contrabanda. In urma actiunii au fost confiscate aproximativ 14.000 de pachete cu tigari de contrabanda.In data de 19.09.2020, in jurul orei 23.00, politistii…

- Politistii din Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au descoperit peste jumatate de milion de țigarete de contrabanda, in urma a 2 perchezitii domiciliare efectuate in municipiul Lugoj. “La data de 15 septembrie a.c., politistii din…

- Nicu Patron, seful unei retele de contrabandisti de tigari, a fost achitat definitv pentru toate capetele de acuzare, in timp „locotenentii” sai, precum si alti membri ai gruparii au primit pedepse cuprinse intre 2 si 7 ani de inchisoare cu executare. Astfel, Ion Gusan, despre care DIICOT spunea ca…

- Trei cetațeni moldoveni au fost reținuți la frontiera moldo-romana, fiind banuiți de contrabanda de țigari. Cazul a fost inregistrat pe 3 septembrie, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Leușeni-1 (RM) și, respectiv a Sectorului Politiei de Frontiera Husi (RO).

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit, in tavanul dublu al unui microbuz, 6.700 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 78.400 lei, pe care un satmarean intentiona sa le comercializeze pe piata neagra…

- Doua microbuze, ticsite cu marfa de larg consum fara acte de proveniența, au fost depistate in trafic de catre polițiștii de frontiera. Mai exact, cele doua microbuze au fost oprite pentru verificari pe șoseaua Lipcani-Corjeuți.