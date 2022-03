Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au parasit Ucraina de la inceperea invaziei militare ruse a depasit 2,5 milioane, a anuntat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), informeaza DPA. Potrivit datelor ONU, peste 1,5 milioane de oameni au plecat din Ucraina spre Polonia, aproximativ 225.000 spre…

- Intretinerea refugiatilor ucraineni din tara noastra costa aproape trei milioane de dolari pe zi. O treime din aceasta suma, adica un milion de dolari, este acoperita de Republica Moldova si provine din Bugetul de Stat si din Fondul de donatii.

- Guvernul Japoniei a hotarit sa ofere asistența umanitara de urgența in valoare de o suta de milioane de dolari SUA pentru a ajuta poporul ucrainean care se confrunta cu dificultați in Ucraina și in țarile vecine, printre care și Republica Moldova. Este vorba despre produse nealimentare, produse de ingrijire…

- Costurile imediate pentru gestionarea eficienta a fluxului mare de refugiați ucraineni sunt de milioane de lei. O spune ministrul muncii și protecției sociale, Marcel Spatari. Potrivit oficialului, Guvernul trebuie sa achite toate companiile de catering care asigura alimentarea cetațenilor ucraineni,…

- Lidl și Kaufland Romania le ofera o mana de ajutor refugiaților ucraineni. Patronii lanțurilor de magazine in colaborare cu alte organizații au in atenția lor oamenii care au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele in contextul actual. ,,Cu atat mai mult in astfel de vremuri dificile, este important…

- Consiliul Judetean (CJ) Maramures a alocat din bugetul propriu 1,5 milioane lei organizatiilor nonguvernamentale implicate in sustinerea refugiatilor din Ucraina, a informat, marti seara, presedintele institutiei, Ionel Bogdan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- 5 milioane de lei vor fi alocați din fondul de rezerva al Primariei Chișinau, pentru achiziționarea de bunuri și servicii cu scopul de a asigura necesitațile la centrele de plasament temporar din Capitala, pentru persoanele refugiate din Ucraina.