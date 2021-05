Bunuri contrafacute, confiscate de politistii de frontiera Produsele sunt in valoare de aproximativ 16.300 lei.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Comun Silistra Ostrov au descoperit, intr un microbuz sosit din Bulgaria, articole vestimentare in valoare de aproximativ 16.300 lei, inscriptionate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute In data de 18.05.2021, in Punctul de Trecerea a Frontierei Comun Silistra Ostrov, politistii de frontiera au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

