- In aceasta dimineața polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați despre o situație bizara. In fața porții de acces a Tribunalului Timiș se afla un laptop abandonat. Ajunși la fața locului, polițiștii au gasit laptopul iar in apropiere, intr-un coș de gunoi, a fost gasit și rucsacul in care a fost…

- Polițiștii de la postul din Giroc au intrat, azi noapte, in alerta dupa ce au fost sesizați ca alarma sistemului de supraveghere, montat la un imobil in construcție situat pe strada Zefirului din localitate, a fost declanșata. Ajunși la fața locului, polițiștii au surprins in flagrant delict un barbat…

- In data de 19 februarie 2023, in jurul orei 01:50, polițiștii Secției de Poliției Rurala Ilia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 51 de ani, din comuna Zam, care circula pe DN 68 A, din direcția Deva spre Timișoara. Conducatorul auto a fost supus testarii cu aparatul alcooltest,…

- La data de 26.01.2023, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 37 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data…

- Un barbat de 23 de ani din localitatea timiseana Sinpetru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru vatamare corporala, dupa ce a agresat fizic, pe o strada din Timisoara, un tanar de 18 ani, provocandu-i mai multe plagi cu un obiect taietor. Biroul de presa al Politiei Timis a informat, joi…

- UPDATE: Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Știrea inițiala: Mediatizam zilele trecute cazul unui șofer care a fost depistat de polițiștii Secției 3 Farcașa cu o alcoolemie de 1,48 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care i s-a intocmit dosar penal și i-a fost suspendat permisul de conducere.…

- La data de 27.12.2022, in jurul orei 18:40, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un tanar, s-ar fi aruncat de la etajul 5 al parcarii unei societați comerciale, parcare ce are ieșirea pe strada Sever Bocu. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate…