- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au facut in aceasta perioada, o serie de verificari cu privire la modul in care sunt respectate de catre administratori normele de igiena prin depozitarea deșeurilor in perimetrele cimitirelor din oraș. Astfel, au fost efectuate verificari…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in aceste zile, au depistat in ziua de Paște, doi tineri care stateau intr-o mașina ce parea abandonata, pe strada Nera, langa Stadionul CFR. Politistii i-au legitimat pe cei doi, insa au observat ca acestia nu se exprimau coerent avand o stare de amețeala. Cei…

- Directia Generala Politia Locala isi desfasoara activitatea in interesul comunitatii locale si actioneaza pentru respectarea normelor legale privind curatenia si protectia mediului pe raza municipiului Constanta.Astfel, politistii locali impreuna cu reprezentanti ai societatii de salubrizare SC Polaris…

- Polițiștii locali continua in aceste zile verificarile cu privire la depistarea persoanelor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public, formand rampe clandestine de gunoi. Astfel, numai in cursul zilei de ieri, cinci persoane depistate in aceasta situație au fost sancționate cu amenzi intre 1000 și…

- Polițiștii locali timisoreni, cu ochii pe cei care arunca deseuri pe domeniul public. Acestia au acționat zilele trecute pentru luarea masurilor legale in cazul unui conducator auto de vehicul de transport care a abandonat o cantitate semnificativa de deșeuri pe str. Ovidiu Cotruș. “Cel care a efectuat…

- ”Scopul acțiunii a fost acela de a lua masurile legale in cazurile societaților care nu respecta legislația din domeniu, dar și pe cea referitoare la parcarea neregulamentara și abandonarea de autovehicule, existand sesizari de la cetațeni ca in jurul acestor autoschroturi se afla multe mașini in…

- Polițiștii locali au continuat, in aceste zile, acțiunile pentru identificarea persoanelor care arunca deșeuri pe domeniul public! Astfel, numai in ultimele zile au fost aplicate 7 sancțiuni in valoare de 4.500 lei unor persoane care au fost surprinse aruncand resturi pe strazile Gh. Ostrogovici, C.D.…

- Polițiștii locali au facut din nou verificari pentru a stabili daca proprietarul aparatelor de plata tip paypoint din Timișoara a luat masurile de ridicare a acestora de pe domeniul public. Cum societatea comerciala Condra SRL care deține aceste aparate nu a luat nicio masura pentru intrarea in legalitate…