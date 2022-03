Stiri pe aceeasi tema

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Uniunea Europeana a decis vineri blocarea tuturor activelor presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, si ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat agentiei Reuters un oficial european. Sub rezerva anonimatului, sursa respectiva a dezvaluit ca ambasadorii statelor membre ale UE au decis…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit deja la Moscova. Scholz, care se intalneste astazi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre criza legata de Ucraina, a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin.Legat de acest conflict, poziția sa este una delicata,…

- Dupa mai bine de 5 ore de discuții cu Vladimir Putin la Moscova, a devenit foarte clar ca Emmanuel Macron a intrat in barlogul ursului, scrie Politico. In timp ce liderul de la Kremlin a ales sa sfideze Occidentul, declarand Crimeea teritoriu rusesc și aderarea Ucrainei la NATO o declarație de razboi…

- Generalul rus in rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii (1996-2001), in prezent seful unei asociatii a ofiterilor din intreaga Rusie, ii cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei ori sa-si dea demisia si "sa renunte…

- Actualul conflict al Rusiei cu Ucraina il aduce din nou pe președintele rus sub lupa mass-media. Viața personala a acestuia a fost mereu ținuta departe de ochii celorlalți, inclusiv partenerele de viața ale sale. Afla care au fost iubirile secrete ale lui Putin și cum a reușit sa țina ascunse aceste…

- ​​Contul de Instagram al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost asaltat de internauți din întreaga lume care-i cer acestuia sa nu înceapa razboiul. Printre apelativele adresate liderului de la Kremlin se numara ”daddy”, ”baby” și ”Vladi”. Tensiunile…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…