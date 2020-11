Stiri pe aceeasi tema

- Patru romance specializate in furtul din magazine au fost partial iertate de judecatorii englezi dupa ce acestea au furat obiecte de parfumerie in valoare de peste 4,000 de lire intr-o singura zi, in timpul unei serii de furturi care a durat patru luni. In loc de puscarie, doua dintre cele patru romance…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au anunțat ca au trimis in judecata trei hoți, din care unul minor, pentru furturi repetate comise din locuințe particulare și societați comerciale din municipiul Suceava. Este vorba de fapte comise in perioada 28 iulie – 7 septembrie ...

- Este vorba despre doi italieni, inclusiv un tanar de 40 de ani responsabil pentru talharie și tentativa de talharie și un tanar roman de 23 de ani responsabil pentru mai multe furturi și condamnat la o pedeapsa de 3 ani inchisoare. In cele din urma, stația Biassono a arestat un roman in varsta de…

- Trei minori banuiți ca, in ultimele luni, ar fi comis mai multe furturi și talharii, au fost reținuți in urma unor percheziții derulate miercuri, la Ploiești. Șase persoane au fost audiate in urma descinderilor la persoane banuite de talharie și furt calificat. "Ulterior, in baza probatoriului…

- Ieri, 17 septembrie 2020, in jurul orei 17.00, polițiștii de investigații criminale din Sebeș l-au depistat și reținut pe un tanar de 22 de ani din Sebeș, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Sebeș. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse…

- Scenele violente au avut loc pe 18 aprilie, chiar in timpul starii de urgenta. Magistratii au decis punerea in libertate a celor patru indivizi si condamnarea acestora. Citeste si: Bataie in strada intre localnici si politisti la Hunedoara dupa ce agentii au vrut sa retina un barbat beat si…

- Un barbat de 30 de ani, din Bicaz, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei de 6 luni de inchisoare, pentru savirsirea infractiunii de marturie mincinoasa, a ajuns in Penitenciarul Bacau. El a fost depistat de oamenii legii pe 9 septembrie, in baza activitatilor specifice desfasurate…

- La data de 20 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 29 de ani, din localitatea Tuzla, pe numele caruia exista un mandat de arestare, emis de autoritatile din Germania.Cel in cauza a fost dat in urmarire internationala, fiind banuit de savarsirea…