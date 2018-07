Stiri pe aceeasi tema

- In doar 15 minute, Ed Bledsoe, un american din California, și-a pierdut soția și cei doi nepoți in incendiul Carr, care a mistuit nordul Californiei și pe care pomperii nu reușesc sa il țina sub control, relateaza CNN, citeaza digi24.ro.

- Doi copii si strabunica lor sunt printre cele cinci persoane care au murit in incendiile de vegetatie din nordul Californiei, in SUA, scrie BBC potrivit News.ro . Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei,…

- Incendiile din Grecia, soldate cu moartea a 87 de persoane, au fost provocate de neglijenta, dupa ce cel mai probabil un locuitor din zona a vrut sa dea foc unor crengi, dar in doua puncte este vorba si despre foc pus deliberat, conform unui raport al Departamntului de pompieri, citat de ekathimerini.com.

- Brian si Zoe erau casatoriti de o saptamana, iar o luna de miere in Grecia parea concediul ideal. Au ales o vila in Mati, langa Atena, insa flacarile au transformat vacanta intr-o tragedie. Surprinsi de foc, cei doi irlandezi au incercat sa scape de incendiu in portbagajul unei masini. N-au…

- Incendiile de vegetatie din California s-au extins marti pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie se lupta cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile aflate in pericol, informeaza…

- Scene de groaza in Caransebeș! Un barbat s-a sinucis intr-un mod șocant chiar in fata familiei, dupa ce a primit o veste proasta. Individul de de 40 de ani si-a dat foc in curtea casei sale din Caransebes, dupa ce s-a stropit cu benzina. Familia a privit cu groaza scenele. Rudele au incercat sa intervina…

- Parasit de sotie pentru iubitul ei din tinerete, un barbat din Gorj isi striga durerea catre o tara intreaga. Si asta nu e tot, Marian Gaita a ramas si fara fiica lui, in varsta de șase ani, pe care n-o mai poate vedea din cauza sotiei care l-ar fi amenintat cu moartea, acuza el.

- Magistratii lugojeni au hotarat vineri sa trimita dupa gratii un barbat de 32 de ani care si-a batut sotia de mai multe ori in ultimele luni. Individul este cercetat penal pentru ca si-a facut un obicei in a-si lovi iubita, insa anchetatorii s-au gandit ca un ordin de restrictie si un control judiciar…