Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, ieri, apelul formulat de procurorii DIICOT intr-un dosar in care un barbat de 47 de ani a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de droguri de risc. Anchetatorii au sustinut ca barbatul a cultivat canabis pe o suprafata…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus extradarea in SUA a unui barbat de 37 de ani. Acesta este acuzat de fraude bancare de peste 1,6 milioane de dolari. Potrivit autoritatilor americane, craioveanul ar fi sustras peste 3.700 de cecuri, de pe care a facut depuneri in conturi bancare deschise…

- O instanța israeliana a decis luni ca Eitan Biran, baiețelul de doar șase ani care a supraviețuit accidentului de telecabina care a ucis 14 persoane în Italia în luna mai, trebuie trimis înapoi în Italia pentru a trai cu matușa sa italiana, anunța The Jerusalem Post.Instanța…

- Arma de recuzita care i-a fost inmanata lui Alec Baldwin pe platoul de filmare pentru lungmetrajul ”Rust” i-a fost prezentata ca fiind o ”arma rece”, nepericuloasa, insa in momentul detonarii, s-a dovedit ca avea munitie reala, potrivit unor detalii date vineri publicitatii din ancheta politiei vizand…

- Situația lui Liviu Dragnea, fostul lider PSD, devine pe zi ce trece interesanta. Mai ieri se implica in apariția unei noi formațiuni politice. Astazi a venit momentul sa se pregateasca pentru cele doua noi dosare DNA pe numele sau. Procurorii care au instrumentat dosarele spun ca au dovezi concludente…

- O posibila victorie a stangii la alegerile care vor avea loc duminica in Germania i-a speriat pe milionarii din aceasta tara care vor sa isi mute activele in Elvetia, sustin bancherii si avocatii specializati in taxe, consultati de Reuters. Daca la alegerile de duminica social democratii,…

- Eitan Biran, baiețelul de doar șase ani care este singurul supraviețuitor al accidentului din Italia când o telecabina s-a prabușit omorând 14 persoane, este acum centrul luptei pentru custodie între familiile prinților sai. Bunicii sai materni sunt anchetați pentru presupusa lui rapire…

- Elvetia a amanat un zbor charter spre Uzbekistan destinat sa ajute in eforturile de evacuare din Afganistanul vecin, a anuntat sambata ministerul de externe federal, citand inrautatirea securitatii ce impiedica accesul pe teren la aeroportul din Kabul, relateaza Reuters. "Situatia de securitate…