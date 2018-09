Dosar exploziv instrumentat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism. Un barbat care peste cateva luni va implini 68 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de migranti si constituire a unui grup infractional. Petru Mazalu este un obisnuit al sistemului penitenciar, el fiind inchis, in trecut, in dosare de inselaciune sau evaziune fiscala. Ultima oara a fost eliberat co (...)