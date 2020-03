Stiri pe aceeasi tema

- A fost gasit criminalul lui Petrișor, baiatul de 14 ani, din Vaslui, gasit mort dupa șase zile de cautari. Potrivit primelor informații, cel care i-a luat viața este tatal a trei copii și a recurs la gestul cumplit din dorința de a se razbuna.

- Deznodamant tragic in cazul disparitiei lui Petrisor, baiatul de 14 ani din Vaslui. Copilul a fost gasit mort, dupa aproximativ o saptamana de cautari. Primele cercetari arata ca ar fi vorba de o crima.

- Doi barbați s-au luat la bataie in fața unui bar din Satu Mare. In urma altercației, unul dintre ei a fost ranit și transportat la spital.Oamenii legii ancheteaza cazul.Citește continuarea pe realitateadesatumare.

- Minorul de 14 ani care a ucis cu sânge rece un alt minor de 12 ani a primit mandat de arest pentru 30 de zile, dupa ce ieri a fost reținut pentru 24 de ore. Baiatul este suspectat ca ar fi omorât un baiat de 12 ani, iar cadavrul l-a ascuns într-o cladire nefinisata. Corpul…

- Primarulunei comune din Vaslui este suspect de braconaj, iar mascații șipolițiștii i-au percheziționat casa sambata dimineața. Ediluldin Hoceni ar fi impușcat o caprioara, vineri seara, iar atuncicand ar fi fost surprins de un localnic, ar fi sarit la bataie.Omul a chemat poliția și așa s-a aflat totul.Primarul…

- VIOLENTE… Un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Cozmesti a fost plasat joi sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile dupa ce la sfarsitul anului trecut a batut un barbat din Poienesti pana l-a lasat in stare de inconstienta. Incidentul a avut loc intr-un club din municipiul Vaslui, chiar…

- Imagini incredibile in Vaslui. Un sofer de autobuz s-a batut in trafic cu un alt conducator auto de fața cu pasagerii pe care ii transporta. Totul dupa o sicanare in trafic. La un moment dat, șoferul de pe autobuz s-a folosit și de o bata pentru a se apara. Politistii din Vaslui cerceteaza cazul....

- Este o zi trista pentru toți cei care l-au cunoscut pe Vasile Burtea. Tanarul de numai 18 ani gasit mort in lacul Marghiloman din Buzau va fi condus astazi pe ultimul drum de catre cei care l-au iubit.