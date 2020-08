Bunica Stana, cea mai vârstnică persoană din județul Vrancea, a împlinit 102 ani Bunica Stana, cea mai varstnica persoana din județul Vrancea, a implinit 102 ani, dar pastreaza același suflet tanar și dragoste nemasurata de viața. Polițiștii din Vrancea sunt cei care au mereu grija de ea, scrie Ziarul de Vrancea.„Chiar de ziua sa de naștere, am gasit-o pe bunica Stana muncind in gospodarie, cu multa putere de munca și cu o pofta imensa de viața.Astazi, ea implinește 102 ani. Deși este cea mai varstnica persoana din județul Vrancea, pastreaza același suflet tanar și dragoste nemasurata de viața."-Copiii mei, știam ca veți veni. Luați loc și haideți sa va mai povestesc ceva… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

