- Jurnalistii de la Daily Mail au discutat cu Niculina, bunica Emmei Raducanu, care locuieste in Sectorul 2 din Bucuresti. Doamna Niculina afirma ca dupa abandonul de la Wimbledon i-a intrebat pe parintii Emmei daca nu ar fi mai bine ca tanara sa se lase de tenis. ”Am vrut sa renunte, i-am intrebat…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a caștigat US Open. Britanica a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3. Emma Raducanu devine prima jucatoare din istorie care caștiga un turneu de Grand Slam, dupa ce a venit din calificari! Jucatoarea cu origini romanești NU a…

- Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA), jucatoarea cu tata roman și mama chinezoaica, s-a retras in meciul cu Ajla Tomljanovic din optimile de finala de la Wimbledon, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea australiencei. Britanica a cerut intervenția medicului, din cauza unor probleme de respirație. A urmat o…

- Emma Raducanu, in varsta de 18 ani, face titlurile din presa la Wimbledon 2021. Este un wildcard in tragerea la sorți a Turneului de Grand Slam, dar a reușit sa impresioneze multe legende ale tenisului cu jocul ei fenomenal. Britanica a invins-o recent pe Marketa Vondrousova in runda a doua la Wimbledon.…

- Jucatoarea romana de teni Sorana Cirstea (locul 45 WTA) s-a calificat in turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, in turul secund, pe belarusa Victoria Azarenka (14 WTA și favorita 12). Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-4, in doua ore si 18…