Baiatul in cauza a ajuns sa lucreze cu ziua, iar banii ii cheltuie pe bautura si „pacanele". Cand ii termina, isi agreseaza bunica pentru bani din pensie. O pensionara a ajuns sa regrete ca nu si-a lasat nepotul in voia sortii. Femeia a ajuns sa se adreseze instantei pentru a solicita protectie impotriva celui pe care l-a crescut de mic. N.E. locuieste in Tiganasi. Are grija de Petru Budescu si de sora mai mica a acestuia inca din copilaria acestora, intrucat parintii lor nu au resursele necesare pentru cresterea si educarea tuturor copiilor. Tanarul nu are un loc de munca stabil, lucrand ca…