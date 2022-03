„Bunica opoziției”. Povestea Elenei Osipova, protestatara de 78 de ani arestată la manifestația anti-război din Sankt Petersburg Bolnava de diabet, Elena Osipova, 78 de ani, supraviețuitoare a asediului german asupra Leningradului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, s-a numarat printre persoanele arestate dupa protestul de la Sankt Petresburg , unde manifestanții au cerut oprirea razboiului declanșat de Rusia din Ucraina. Nu a fost insa prima oara cand a fost reținuta. Pictorița din tinerețe, Elena este o figura ultracunoscuta in metropola rusa cu aproape 5 milioane de de locuitori. Supranumita „conștiința Sankt Petersburgului” , ea este nelipsita de la acțiunile de protest din oraș. „Artista iese in strada, unde iși desfașoara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

