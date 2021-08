„Bunica m-a sunat și mi-a spus că nu sunt în siguranță”: Mărturisirile Kristinei Țimanuskaia, atleta din Belarus Atleta olimpica Kristina Țimanuskaia, din Belarus, a marturisit, in cadrul unui interviu, ca s-a decis sa caute o soluție de scapare in timp ce era condusa la un aeroport din Tokyo, pentru ca bunica ei i-a spus ca nu este sigur sa se intoarca acasa. Intr-un interviu exclusiv acordat pentru Reuters la Varșovia, ea a spus ca familia ei se temea ca va fi trimisa intr-o secție de psihiatrie daca se va intoarce in Belarus și ca bunica ei o sunase pentru a-i spune sa nu se intoarca acasa. „M-am ținut la distanța intotdeauna de politica, nu am semnat nicio adeziune și nu am participat la niciun fel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

