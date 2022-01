Stiri pe aceeasi tema

- Ruby a avut parte de un moment extrem de neplacut, in timpul vizitei lui Jador, colegul ei de scena. Intr-un moment de neatenție, manelistul i-a spart masa plina cu bani, ce se afla in linving. Interpreta a ramas masca. Jador a reușit, intr-un moment de neatenție, sa sparga mobilierul și sa o lase pe…

- Un tanar de 28 de ani din localitatea bistrițeana Livezile s-a ales cu ordin de protecție dupa ce și-a amenințat bunica și i-a spart luneta de la mașina. ”In dupa-masa de ieri, 2 decembrie, un echipaj din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului a intervenit la un eveniment sesizat de catre…

- Barbați din Alba, iertați dupa ce și-au batut soțiile cu ciocanul de șnițele sau le-au spart sticla de bere in cap Deși sunt batute pana sunt bagate in spital, de catre iubiți sau soți, mare parte dintre femeile care sunt victime ale violenței domestice iși retrag la scurt timp plangerile formulate…

- Nicoleta Pauliuc, senatoare PNL și președintele Comisie de Aparare, a sunat luni la 112 și a chemat Poliția pentru ca senatoarea Diana Șoșoaca a refuzat sa poarte masca sanitara in sala de plen. ”Ințeleg ca sunt colegi deasupra legii. Parlamentul adopta legi care sunt respectate de cetațeni, asta este…

- Fostul internațional a fost foarte critic cu Mirel Radoi, dupa ce Romania a facut 0-0 cu Islanda. Mihai Stoica l-a aparat pe Radoi in fața contestatarilor, iar Ciprian Marica nu s-a lasat așteptat.Pentru a vedea replica plina de venin a fostului atacant la adresa lui Mihai Stoica, acceseaza realitateasportiva.net…

- Mihai Tudose confirma intr-o interventie telefonica la Romania tv ca PSD este pregatit sa intre la guvernare, precizand ca pana acum nu au fost contactati de PNL pentru discutii privind o eventuala coalitie. Tudose a declarat ca PSD nu a fost contactat pana acum de liderii PNL pentru a forma…

- In toata isteria taberelor pro-vaccinare sau anti-vaccinare exista nuanțe, pe care aproape nimeni nu le mai ia in seama. Ce ne lipsește și ce nu se face? Medicul Lucian Duța, fostul șef al CNSAS, raspunde la aceste intrebari, intr-o postare intitulata “Frica de a tacea” . Potrivit acestuia, „politica…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24, ca deși exista cazuri de imbolnavire cu Covid in randul elevilor și profesorilor, media infectarilor in școala este sub media naționala. Acesta a precizat ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut in aceasta saptamana,…