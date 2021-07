Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi a fost gasit fara suflare in locuinta sa din Bucuresti, luni seara, de apropiati. Tatal lui Mihai Dolinschi și bunica acestuia au vorbit despre jurnalist, intr-un interviu Antena 3. „Mihai a avut simțul umorului. Cele mai frumoase clipe le-am trait alaturi de acest…

- Un barbat care și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, membrii familiei s-a ales cu dosar penal. Polițiștii din Campeni au emis, pe numele sau, un ordin de protecție provizoriu. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 7 iulie, in jurul orei 19.30, polițiștii din Campeni au fost sesizați prin 112 cu privire…

- Adolescenta Emma Raducanu a trecut sambata, 3 iulie, de Sorana Cirstea și a acces in optimile turneului de tenis de la Wimbledon. Nascuta in Canada, dar cetațean britanic, tanara de 18 ani, locul 338 inaintea inceperii competiției de pe iarba londoneza, are tata roman și mama chinezoaica și a marturisit,…

- Doliu imens in lumea presei dupa anunțul morții jurnalistului Florin Condurațeanu. Din pacate, marele om de presa s-a stins din viața luni seara, in urma unui stop cardio-respirator. La aflarea veștii, toți cei care l-au apreciat și au colaborat cu acesta au transmis sincere regrete și au rememorat…

- Lumea presei este șocata de moartea marelui jurnalist Florin Condurațeanu, care s-a stins din viața, luni seara, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. La scurt timp dupa anunțarea evenimentului extrem de trist, mai mulți colegi de breasla au reacționat, transmițand sincere regrete și, totodata,…

- S-au implinit 40 de zile de cand cinematografia romaneasca este mai saraca. Actorul Ion Dichiseanu se stingea pe 20 mai, dupa o grea lupta cu o pneumonie severa, lasand in urma regrete eterne. Familia i-a organizat un parastas emoționant, potrivit click.ro. Parastasul de 40 de zile al marelui actor…

- Mihai Priescu, caci despre el este vorba, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din zona Olteniei, are o relație foarte stransa cu parinții sai. Interpretul de muzica populara și de petrecere știe foarte bine ca o mare parte din ce este acum o datoreaza parinților. Prima și cea mai mare susținere…