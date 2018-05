Stiri pe aceeasi tema

- Politistii ajunsi la fata locului au gasit o femeie, in varsta de aproximativ 70 de ani, injunghiata in zona gatului, potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei. Femeia era in propria locuinta impreuna cu nepotul ei in vasta de 9 ani. Medicii au incercat in zadar sa o salveze pe…

- Femeia in varsta de 70 de ani din Capitala a fost injunghiata mortal de nepotul sau in varsta de 9 ani, cu care se afla in locuinta din Sectorul 1, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Ulterior, minorul ar fi sunat la 112 pentru a cere sprijin medical. Femeia in varsta de 70…

- Procurorii care se ocupa de cazul Esterei, fetita de 5 ani violata si ucisa cu sange rece, au decis ca micuta sa fie deshumata, dupa ce probele ADN prelevate pana acum s-ar fi dovedit a fi neconcludente. Cazul ar putea fi preluat de un procuror criminalist din Capitala, spun aceleasi surse. Dosarul…

- Rasturnare de situatie in cazul fetitei de 5 ani rapita, violata si ucisa cu salbaticie! Micuta a fost condusa, vineri, pe ultimul drum, de sute de oameni socati de sfarsitul crunt al fetitei de 5 ani. Parintii sunt revoltati ca, dupa patru zile de la crima ingrozitoare, faptasul nu a fost inca prins.…

- Ignoranța unor medici, care l-au tratat superficial pe Ryder Grace ar putea sa-l coste pe micuț propria viața. Mama lui a povestit in cadrul unui interviu emoționant ca doctorii care s-au ocupat de el i-au spus de fiecare data ca acesta „are doar un virus, sa-l ia acasa și sa ii dea un calmant” pentru…

- In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca plamanii și inima tanarului erau afectate in urma unei viroze respiratorii. Specialiștii au prelevat probe pentru efectuarea unor examinari suplimentare in urma carora urmeaza sa se stabileasca și cauza exacta a decesului. Parinții…

- Un tanar de 18 ani din Iași a vrut sa se sinucida dupa o cearta cu iubita! Baiatul ara suparat pentru ca acum cateva zile s-ar fi certat cu pritena lui, care locuiește in Arad. Tanarul s-a nascut la Arad, insa dupa ce mama lui a decedat, s-a mutat la bunica sa. De la patru ani, batrana s-a ocupat de…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…