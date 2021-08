Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia care a indoliat intreaga țara continua sa șocheze, sau mai bine zis, mama gemenilor continua sa uimeasca prin comportamentul sau anormal. Daca la inceput s-a crezut ca femeia va innebuni cand va vedea ca cei doi copii ai sai, gemeni, s-au facut una cu pamantul, ei bine aceasta avea alte indeletniciri,…

- Fratele mamei gemenilor din Ploiești, care au murit ieri seara dupa ce au cazut de la etaj, face acuzații grave. Barbatul susține ca femeie se ocupa cu prostituția și nu se ocupa de copiii ei. El a precizat ca aceasta se plimba cu mașini scumpe in trecut și a fost dusa chiar și in Italia.

- In timp ce copiii sai se aflau morți pe strada, dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești, mama acestora se afla in dormitor și era live pe Facebook. Ce facea femeia cand gemenii sai zaceau fara suflare, iar mai multe echipaje interveneau de urgența. Avem filmarea terifianta cu femeia.

- O tragedie fara margini a avut loc, miercuri seara, in Ploiești. Doi frațiori, gemeni, in varsta de 2 ani, au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Impactul cu solul a fost nimicitor, iar micuții, fata și baiat, au murit! Copiii au fost gasiți cu politraumatisme grave prin precipitare de…

- O tragedie greu de imaginat a avut loc ieri seara in Ploiești, asta dupa ce doi baieți, gemeni, au cazut de la etajul 10 al blocului unde locuiau. Mama acestora era live pe Facebook in momentul tragediei și a aflat de la jandarmi ce s-a intamplat.

- O femeie din Maramureș a fost reținuta, miercuri, dupa ce și-a ucis cei doi copii, o fetița de patru luni si baiatul de aproape doi ani. Miercuri, la ora 10.54, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel la 112 de catre un barbat, despre faptul ca in satul Rușor, localitatea…

- O mama și-a omorât cei doi copii, unul de doar patru luni și altul de aproape doi ani, informeaza Antena3. Tragedia s-a petrecut astazi în județul Maramureș, iar potivit unor surse ale publicației citate, femeia a fost deja…

- Tragedie de nedescris pentru familiile a trei tineri. Alex Peternel, Bogdan Bodea și Ionut Mihai Moldovan și-au pierdut viața pe loc, dupa ce s-au rasturant cu mașina la Poaia Stampei. In ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale pentru a-i salva, in cele din urma a fost declarat decesul. Mesajele…