Stiri pe aceeasi tema

- Lupta ucrainenilor impotriva invadatorilor rusi inspira poporul taiwanez, a declarat luni ministrul de externe al Taiwanului, Joseph Wu, anuntand un ajutor de milioane de dolari pentru refugiatii ucraineni, potrivit Reuters.

- Fortele armate ale Ucrainei sunt intr-o inferioritate numerica majora fata de cele ale Rusiei. Cu toate astea, experti militari cred ca ele vor fi capabile sa opuna o rezistenta considerabila si provoace daune grave inamicului, noteaza Reuters intr-o analiza difuzata joi.

- Leacuri de la bunica – Pentru durere in gat, durere de spate, contra tusei, impotriva cistitei, impotriva racelii, tratarea conjuctivitei, pentru arsuri, furia laptelui și taieturi Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- Deputatul PSD Dumitru Coarna a surprins astazi cand a anunțat in plenul Parlamentului ca a votat moțiunea simpla a USR impotriva actualului ministru al Energiei, Virgil Popescu. Cotactat de echipa Puterea.ro, Dumitru Coarna a spus ca nu este singurul deputat PSD care a votat impotriva ministrului PNL,…

- La data de 6 februarie a.c., politistii Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au fost sesizati, de catre o femeie, de 38 de ani, din comuna Lumina, cu privire la faptul ca sotul sau, de 40 de ani, ar fi incalcat ordinul de protectie emis impotriva sa.Politistii l au gasit pe barbatul in cauza in imobilului…

- „In momentul in care a fost depusa moțiunea USR-AUR, exact același lucru am avut. Atunci erau alaturi de ei și cei de la USR, dar același comportament care nu a fost sancționat atunci. Faptul ca nu a fost sancționat atunci cu o plangere penala, astazi a recidivat. Aceeași grupare politica. O grupare…

- Virgil Popescu da testul moțiunii in Parlament, in plin scandal al facturilor la energie. Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei va fi dezbatuta luni in plen, urmand sa fie supusa votului miercuri. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata „Incompetenta si minciuna…

- Peste 13.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19, in ultimele 24 de ore, in Romania. Aproape 700 au fost copii Un numar de 13.006 doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 2.270 reprezinta prima doza, 2.726 – doza a doua si 8.010…