- Al doilea om in stat, președintele Senatului, Florin Cițu, susține ideea ca Romania sa furnizeze armament Ucrainei și este de parere ca Rusia ar trebui sancționata mult mai dur decat este in prezent. „40 reprezentanti ai statelor au discutat la baza Ramstein si decizia a fost de a sustine si cu armament…

- Romania analizeaza cererea Ucrainei pentru livrarea de armament, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Romania, dupa cum stiti, am avut o decizie prin care am asigurat transferul de echipament de protectie si munitie. In continuare analizam solicitarile pe care guvernul ucrainean le va inainta si in…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sustinut intr-un interviu difuzat luni seara pentru televiziunea de stat ca livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta este „in esenta implicata in razboi cu Rusia”.

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este „in esenta implicata in razboi cu Rusia”, iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a spus ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu difuzat luni seara, relateaza Reuters.

- Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la Oradea, despre un proiect de lege aflat pe site-ul MApN, prin care se modifica legea, astfel incat sa pot fi facute livrari de armament și echipamente in Ucraina. MApN a postat pe site-ul sau un proiect de OUG care completeaza articolul 9 al Ordonantei nr. 122…

- Livrarea de armament greu, precum tancuri, pentru Ucraina nu ar constitui intrarea in razboi impotriva Rusiei, a afirmat ministrul justitiei german Marco Buschmann, informeaza sambata DPA. Membru al liberal-democratilor, Buschmann a declarat pentru publicatia Die Welt ca dreptul international nu considera…

- Uniunea Europeana va suplimenta ajutorul financiar si livrarea de armament catre Ucraina, a declarat, luni, ministrul german de Finante Annalena Baerbock, inaintea unei intalniri speciale a Consiliului Afaceri Externe, la Bruxelles, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi decizii ale Uniunii Europene menite sa sprijine Ucraina in fața invaziei rusești. Totodata, Uniunea Europeana iși inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești.