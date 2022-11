Stiri pe aceeasi tema

- Echipa germana Borussia Monchengladbach a invins vineri, pe teren propriu, formatia VfB Stuttgart, scor 3-1, in meciul de debut al etapei a 13-a din Bundesliga,anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Echipa germana Bayern Munchen a invins sambata, in deplasare, formatia Hoffenheim, scor 2-0, si ramane pe locul secund in Bundesliga. RB Leizpig a revenit la Augsburg de la 0-3, marcand golurile egalarii in minutele 89 si 90, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Intr-un meci in devans contand pentru etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Germaniei, Hoffenheim a trecut cu scorul de 3-0 (2-0), vineri in deplasare, de Schalke 04 si a urcat pe locul trei in clasament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Maria Sole Ferrieri Caputi va fi prima femeie care va arbitra la centru o partida din Serie A, duminica, la meciul pe care Sassuolo il va sustine pe propriul teren cu Salernitana, a anuntat miercuri Asociatia arbitrilor din Italia (AIA), scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Formatia Werder Bremen a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Augsburg, in primul meci al etapei a VI-a a campionatului Germaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Borussia Dortmund a urcat provizoiu pe prima pozitie in campionatul de fotbal al Germaniei, vineri seara, dupa ce a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Hoffenheim, in primul meci al etapei a 5-a din Bundesliga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Echipa RB Leipzig, una dintre candidatele la titlul de campioana a Germaniei, a invinsa la limita in deplasare, cu scorul de 2-1, de formatia FC Union Berlin, sambata, intr-o partida contand pentru etapa a treia din Bundesliga, potrivit Agerpres.Golurile au fost marcate de Jordan Siebatcheu (32) si…

- Echipa Borussia Moenchengladbach a urcat provizoriu pe prima pozitie a clasamentului campionatului de fotbal al Germaniei, dupa ce a reusit sa invinga la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Hertha Berlin, vineri seara, in prologul etapei a treia din Bundesliga, potrivit news.ro. Fii…