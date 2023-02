Stiri pe aceeasi tema

Echipa germana Borussia Dortmund a invins duminica, in deplasare, scor 2-0, formatia Bayer Leverkusen si a ajuns pe locul patru in Bundesliga.

Union Berlin a invins sambata seara, cu 2-0, in deplasare, pe rivala berlineza Hertha, in etapa a 18-a din Bundesliga, si a urcat pe pozitia a 2-a a clasamentului.

Atacantul franco-ivorian Sebastien Haller si-a facut debutul intr-un meci oficial sub culorile formatiei Borussia Dortmund, duminica impotriva formatiei FC Augsburg (scor 4-3), in etapa a 19-a din Bundesliga, la sase luni dupa un cancer testicular diagnosticat la doar cateva zile dupa transferul

Formatia germana Wolfsburg a dispus sambata, pe teren propriu, de Freiburg, scor 6-0, in etapa a 16-a din Bundesliga. In aceeasi etapa, FC Koln a invins pe Werder Bremen cu 7-1.

Confruntare 100 ruseasca in primul meci de simplu al Grupei Roși la ATP Finals de la Torino. Andrey Rublev (7 ATP) s-a impus luni in primul sau meci in competiție in fața compatriotului Daniil Medvedev (5 ATP), obținand o victorie dramatica in trei seturi, dupa mai bine de doua ore și jumatate, anunța

Echipa germana Bayern Munchen a invins sambata, in deplasare, echipa Schalke 0-4, scor 2-0, intr-un meci al etapei a 15-a din Bundesliga. RB Leipzig a invins la Bremen, scor 2-1, si este pe locul secund in clasament, conform news.ro.

Formatia Union Berlin a incheiat la egalitate, scor 2-2, cu Augsburg, in etapa a 14-a a campionatului Germaniei, anunța news.ro.

Bayer Leverkusen a reusit duminica, pe teren propriu, o victorie surprinzatoare prin proportiile scorului, 5-0, impotriva fostului lider din Bundesliga, Union Berlin, informeaza News.ro.