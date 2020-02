Bundesliga a ajuns la o cifra de afaceri de peste patru miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de asamblare a avioanelor pe care Airbus o detine in China va ramane inchisa cel putin pana pe 10 februarie, ca urmare a recomandarilor autoritatilor din aceasta tara pentru a frana raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat miercuri grupul european, citat de agentia EFE. Intr-un…

- Compania de cai ferate Deutsche Bahn AG, detinuta de statul german, a anuntat joi ca intentioneaza sa investeasca in urmatorii ani 12,2 miliarde de euro (13,4 miliarde de dolari) in infrastructura, transmite DPA. Este cu 1,5 miliarde de euro mai mult decat a investit in 2019 si va fi cea mai…

- Exporturile de produse agricole ale Olandei au crescut cu 4,6% in 2019, atingand un nou maxim istoric de 94,5 miliarde de euro, a anuntat vineri Institutul national de statistica, transmite AP. Cu toate acestea, aproximativ un sfert din cifra totala se datoreaza re-exportului de produse alimentare…

- Incendiile de vegetatie din Australia vor provoca sectorului turistic local pierderi de cel putin 4,5 miliarde de dolari australieni (2,70 miliarde euro) pana la finele anului, sustine un raport al organizatiei profesionale Australian Tourism Export Council (ATEC), informeaza AFP. In ultimele…

- Germania a lansat un plan de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari) pentru a moderniza si extinde reteaua de cai ferate, o decizie menita sa faca sectorul transporturilor mai ecologic, transmite Bloomberg. Planul pe zece ani nu se refera doar la modernizarea cailor ferate, a podurilor…

- O nava militara romaneasca va prelua pentru sase luni comanda unei grupari NATO, urmand sa desfasoare misiuni in Marea Neagra si Marea Mediterana. Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, Romania va prelua, joi, 16 ianuarie, comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor…

- Mega-proiectul vizand constructia unui canal intre Marea Neagra si Marea Marmara va oferi o trecere sigura pentru 185 de nave zilnic, comparativ cu 118-125 de nave care trec in prezent prin stramtoarea Bosfor, a declarat luni ministrul turc al Transporturilor, Cahit Turhan, pentru agentia de presa Anatolia.…

- Mijlocașul francez in varsta de 28 de ani, N'Golo Kante, ar vrea sa puna capat aventurii sale de patru ani in tricoul lui Chelsea. Potrivit Daily Mail, acesta se gandește sa plece in vara anului 2020 de pe Stamford Bridge și sa il urmeze pe fostul sau coechipier, Eden Hazard, la Real Madrid.Deși…