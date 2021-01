Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a apreciat ca economia tarii reuseste sa ramana pe linia de plutire sau ar putea suferi "un regres important", daca sunt din nou extinse restrictiile impuse pentru stoparea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.

- Cea mai mare economie a Europei se intoarce la recesiune. Restrictiile severe impuse in Germania vor sterge 3,5 mld. euro din PIB-ul țarii, in fiecare saptamana Restrictiile severe impuse in Germania in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-CoV 2 vor afecta semnificativ economia in aceasta iarna,…

- Economia germana se va contracta mai putin anul acesta decat s-a estimat anterior iar redresarea se va accelera dupa ridicarea masurilor de izolare adoptate pentru a tine sub control cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus (Covid-19), se arata intr-un raport publicat vineri de Banca Centrala…

- Bundesbank așteapta o contracție mai puțin severa a celei mai mari economii a Europei decat previzionase inițial. ”Viata ar putea reveni la normal pana la finalul lui 2021” Economia germana se va contracta mai putin anul acesta decat s-a estimat anterior, iar redresarea se va accelera dupa…

- Cea mai mare economie a Europei se așteapta la o noua contracție in T4, din cauza creșterii numarului de infecții cu coronavirus Economia germana ar putea sa stagneze sau chiar sa se contracte in ultimul trimestru al acestui an, deoarece masurile adoptate pentru a tine sub control cel de-al doilea val…

- Economia germana ar putea sa stagneze sau chiar sa se contracte in ultimul trimestru al acestui an, deoarece masurile adoptate la nivel national si international pentru a tine sub control cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus afecteaza sectorul petrecerii timpului liber si exporturile,…