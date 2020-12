Stiri pe aceeasi tema

- Economia germana se va contracta mai putin anul acesta decat s-a estimat anterior iar redresarea se va accelera dupa ridicarea masurilor de izolare adoptate pentru a tine sub control cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus (Covid-19), se arata intr-un raport publicat vineri de Banca Centrala…

- Cea mai mare economie a Europei se așteapta la o noua contracție in T4, din cauza creșterii numarului de infecții cu coronavirus Economia germana ar putea sa stagneze sau chiar sa se contracte in ultimul trimestru al acestui an, deoarece masurile adoptate pentru a tine sub control cel de-al doilea val…

- Economia germana ar putea sa stagneze sau chiar sa se contracte in ultimul trimestru al acestui an, deoarece masurile adoptate la nivel national si international pentru a tine sub control cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus afecteaza sectorul petrecerii timpului liber si exporturile,…

- Reuters: Germania pregatește ajutoare de 22 mld. euro pentru companiile afectate de pandemie. Impactul crizei sanitare se va resimți și anul viitor Germania ar urma sa plateasca aproximativ 22 miliarde de euro pentru a oferi ajutor companiilor si angajatilor independenti, deoarece impactul pandemiei…

- Economia germana va inregistra in acest an o contractie mai mica decat se estima initial, gratie unei reveniri surprinzator de puternice pe parcusul verii, insa cel de al doilea val al pandemiei de COVID-19 reprezinta un risc pentru revenirea de anul urmator, a apreciat miercuri Consiliul inteleptilor…

- Guvernul german va da publicitatii saptamana aceasta noile sale estimari imbunatatite privind evolutia economiei in 2020, a declarat luni pentru Reuters o sursa guvernamentala din apropierea acestui dosar, informeaza AGERPRES . Potrivit acestei surse, in prezent Guvernul de la Berlin mizeaza in acest…

- Cea mai mare economie a Europei va reveni la nivelul dinaintea crizei in 2022. Ce stimulente a acordat Germania companiilor Cele mai recente date economice ofera sperante ca PIB-ul Germaniei ar putea reveni la nivelul de dinaintea crizei la inceputul anului 2022, a declarat, marti, ministrul de Finante…

- Germania planuiește sa împrumute 96,2 miliarde de euro anul viitor pentru a scoate cea mai mare economie europeana din criza generata de pandemia de COVID-19, relateaza AFP și Bloomberg.Guvernul cancelarului Angela Merkel a aprobat miercuri un buget federal care suspenda restricțiile constituționale…