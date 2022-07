Stiri pe aceeasi tema

- Proeminentul fond de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a intrat in incapacitate de plata cu un imprumut in valoare de peste 670 de milioane de dolari.Firma de brokeraj pentru active digitale Voyager Digital a emis o notificare luni dimineata, afirmand ca fondul nu a reusit…

- Gazduirea Campionatului Mondial de Fotbal 2022 ar putea sa adauge economiei Qatarului pana la 17 miliarde de dolari, o cifra mai mica decat estimarile anterioare care vorbeau de un impuls de 20 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg.

- Guvernul australian va plati constructorului naval francez Naval Group 585,2 milioane de dolari despagubiri pentru anularea unui contract de constructie de submarine, incheiat de Canberra in 2016. Acest lucru a fost anuntat sambata de prim-ministrul Anthony Albanese in timpul unui discurs adresat reporterilor.

- S-a anunțat cum va arata primul oraș plutitor din lume. Orașul plutitor, care este recomandat de catre constructor celor care locuiesc in zone care risca sa fie inundate in viitor, din cauza incalzirii globale, este compus din trei platforme interconectate, cu posibilitate de a fi extins pana la 20…

- Cel putin unu dintre cele mai moderne tancuri rusesti, T-90M, care costa cel puțin 4,5 milioane de dolari, a fost distrus in razboiul din Ucraina, iar conflictul afecteaza unele dintre cele mai capabile unitati si avansate capacitati ale Rusiei, necesitand timp si cheltuieli considerabile pentru…

- Statele Unite, la vanatoare de spioni GRU! Departamentul american de Stat ofera o recompensa de 10 milioane de dolari pentru capturarea a șase hackeri guvernamentali ruși acuzați ca au oprit un sistem de siguranța de la Cernobil, potrivit Daily Mail. Șase hackeri puși sub acuzare Recent, mai exact pe…

- Președintele Statelor Unite a anunțat ultimele sale decizii vizavi de asistența suplimentara de securitate pentru Ucraina. Declarațiile sale au fost transmise LIVE de TVR 1. Știre in curs de actualizare.