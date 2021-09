Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer și BioNTech au anunțat luni ca vaccinul lor anti-Covid-19 induce un raspuns imun robust la copiii cu varste intre 5 și 12 ani, adaugand ca vor cere autorizarea produsului pentru utilizarea pe minorii in acest inerval de varsta in SUA, Europa și oriunde va fi posibil, transmite Hotnews .Companiile…

- Premierul Florin Citu a anuntat introducerea testarii periodice din pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 pentru anumite categorii profesionale, intre care personal medical, din invatamant, angajati din sectorul public sau din centrele pentru varstnici, informeaza News.ro . Florin Citu a respins…

- Când ma uit la educația din România, predarea conținutului materiei este foarte buna, de fapt. Copiii învața multe lucruri. Dar, ei învațara lucruri la nivel superficial, a declarat Andreas Schleicher, director educație și competențe OECD, în cadrul unui eveniment organizat…

- In aceste zile, premergatoare inceperii noului an scolar, politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitații au desfașurat activitati in cadrul campaniei “Vacanța s-a terminat. Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?” cu scopul creșterii gradului de siguranța al minorilor…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, duminica seara, intr-o intervenție la Digi24 ca se ia in calcul posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in…

- Copiii casatoriti de parinti sau bunici continua sa fie adevarul pe care autoritatile il recunosc, dar nu-l pot stavili. Suntem pe locul 2 in Europa la numarul de mame minore, iar copiii care fac copii intra la gramada in statisticile privind abandonul scolar.

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, luni seara, ca in Romania sunt relaxate masurile mult mai mult decat in alte tari, dar, cu toate acestea, romanii nu le respecta si au renuntat la purtarea mastii de protectie in mijloacele de transport in comun. ”Noi am tot spus, am tot recomandat,…

- O cercetare realizata de experți de la Imperial College London si Universitatea din Padova arata ca anticorpii generați de sistemul imunitar in urma infectarii cu noul coronavirus dureaza ”cel putin” noua luni, potrivit Dpa, citata de Agerpres . Cercetatorii au constatat ca nivelurile de anticorpi ”se…