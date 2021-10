Bunăstarea ANUNȚATĂ de Florin Cîțu stă ascunsă: O TREIME din români fac cumpărături pe cardul de credit, în rate Trei din zece romani au carduri de credit, rezulta dintr-un sondaj Finzoom realizat in randul utilizatorilor de internet din Romania. Potrivit sursei citate, majoritatea spun ca au achizitionat un astfel de card pentru a avea o rezerva de bani, iar cand vine vorba de folosirea cardurilor de credit, achizitiile cu plata in rate se afla in topul preferintelor. 30% din cei care au raspuns sondajului Finzoom au deja un card de credit, 70% au cel putin un card de debit, in timp ce 24% dintre respondenti spun ca nu au niciun card. Intrebati care a fost principala motivatie pentru contractarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

