Buna Vestire a umplut „tolba” poliţiştilor ieşeni cu permise şi taloane auto "In data de 25 martie, politistii ieseni au intervenit la peste 95 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate 370 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate 20 de infractiuni. Totodata, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 373 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 105.729 de lei. De asemenea, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru prevenirea accidentelor de circul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

