„Bună, putem să te reținem câteva minute?”. Cine sunt Mesagerii UNICEF „Cautam tineri entuziaști, dinamici și pasionați sa schimbe lumea in bine. Dar, mai mult decat atat, tineri conștienți de faptul ca primii pași sunt cei mai importanți pentru un viitor de succes. Știm ca te vei potrivi de minune, mai ales daca vrei sa faci parte dintr-o echipa plina de energie, sa imbini cursurile cu jobul sau poate sa te pregatești pentru cariera la care visezi”. Iți suna cunoscut acest tip de anunț? Poate uneori chiar te intrebi ce fel de…intenții se pot ascunde in spatele... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Pasiune, talent și dorința de a oferi celor dragi cadouri personalizate. Asta fac doi tineri din orașul Petrila, care cu talent, pasiune și maini dibace uimesc prin creațiile lor. Flori de hartie, rame pentru tablouri sau magneți de frigider din lemn sunt doar cateva din obiectele pe care Alexandra…

- Sebastian Laurentiu Ghioca este subofiter operativ principal in dispeceratul ISU Calarasi, iar in timpul liber pedaleaza sau alearga la maratoane cu scopul de a strange fonduri pentru cauze umanitare

- Ziarul Unirea Peste 350 de tineri din Alba, in programul Google „Generația Tech”: „Credem ca putem forma din Alba Iulia un viitor centru de tehnologie” Peste 350 de tineri din Alba, in programul Google „Generația Tech”: „Credem ca putem forma din Alba Iulia un viitor centru de tehnologie” Peste 1.000…

- Doi tineri de 27 și 29 de ani au fost prinși, joi, la 15 minute dupa ce au intrat intr-o casa din Buftea, de unde au furat bani, ceasuri și bijuterii, anunța MEDIAFAX.Potrivit Poliției Ilfov, un barbat a sunat la 112 și a spus ca doi barbați necunoscuți au intrat in locuința sa, din orașul…

- Turnu Magurele. UTA joaca, maine seara, un meci extrem de important in economia clasamentului, contra celor de la Turris, la Turnu Magurele, de la ora 19.30, in direct la Digisport 1. Antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint e increzator și spune ca elevii sai sunt pregatiți de marea…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, spune ca romanii nu trebuie sa mai accepte „acea logica meschina: «dom'le, sa fure, dar sa faca si pentru noi ceva»“ si sustine ca nu vrea sa invete „cum au mers lucrurile in Romania“, ci vrea sa schimbe aceste lucruri.

- Sunt tineri, dinamici și comunicativi și vor sa schimbe lumea in bine, pentru copii. Ii intalniți in spații publice, prezentand activitatea UNICEF in beneficiul copiilor din Romania și din lume și...

- Nepasarea unora ar putea fi o condamnare la moarte pentru alții. Cațiva tineri ce infruntau traficul din Cluj-Napoca și-au abandonat autoturismul și au sarit imediat in ajutorul unei tinere care leșinase la cațiva pași de coloana de mașini.