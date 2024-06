Bun venit pe litoralul românesc: Ruinele și jegul de la Neptun Au taiat din padurea Comorova și au distrus Neptunul, Neptunul copilariei și al amintirilor. Neptunul a fost candva perla litoralului romanesc. Astazi, este o uraciune din care dorești sa scapi cat mai repede. Neptunul este o stațiune plina de jeg și de ruine. Totul este de vanzare, totul apare sigilat in timp și de dinainte […] The post Bun venit pe litoralul romanesc: Ruinele și jegul de la Neptun appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu a ajuns, din nou, fața in fața cu parinții tinerilor pe care i-a accidentat mortal in stațiunea 2 Mai. Aceștia i-au cerut noii judecatoare din proces sa modifice incadrarea juridica din ucidere din culpa in omor calificat și au facut marturii cutremuratoare despre copiii lor. Vlad Pascu,…

- Robert Enslin, fostul CEO al UiPath, a generat o agitație pe piața bursiera, cu acțiunile companiei scazand cu 30% dupa anunțul plecarii sale. Un nume important in industria IT, Rob Enslin și-a anunțat demisia din funcția de director executiv al unicornului romanesc UiPath odata cu publicarea rezultatelor…

- In ultimele zile sediile ANAF au fost, realmente, luate cu asalt. Mii de cetațeni, in toata țara, s-au inghesuit sa depuna declarațiile unice privind impozitul pe venit, celebra declarație D 212. In unele cazuri s-a ajuns chiar și la bataie. Vineri, 24 mai, este ultima zi de depunere a declarației unice…

- Vastint Romania, companie cu acționari comuni cu cei ai retailerului suedez de mobila IKEA, planifica un amplu proiect de regenerare urbana pe locul fostei fabrici de incalțaminte Dambovița din București. Fabrica, fondata de industriașul Nicola Prodanof in 1910, va fi demolata pentru a face loc unui…

- Burgerul de crocodil, preparat in stil brazilian, ține capul de afiș la Grill Fest ediția 2024, aflata in derulare langa Lagoo Snagov. Grill Fest este cel mai mare festival de BBQ din Europa, unde au fost invitați 200 de BBQ Chef. Venit din Brazilia, Chef PAIZAO a propus publicului o ciudațenie culinara…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat intr-un interviu acordat cunoscutului jurnalist rus si creator de continut pe YouTube Iuri Dudi – inclus in martie 2022 pe lista „agentilor straini” de autoritatile de la Moscova – ca si-a redobandit cetatenia romana „acum 13-15 ani” si ca, la fel…

- De la Traian Badulescu, ziarist, specialist in turism, am aflat despre turismul romanesc ca este descoperit cu ajutorul cautarii pe internet. ”Turiștii straini au cautat pe Google și au descoperit Romania, online.” Este foarte bine ca lumea intreaga ne gasește pe internet, dar ar fi și mai bine sa…

- Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, a vorbit despre cum vor fi calculate pensiile, prin noua Lege a Pensiilor, care va intra in vigoare de la 1 septembrie 2024. Schimbare majora adusa de noua Lege a Pensiilor despre care a vorbit chiar șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel…