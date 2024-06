Stiri pe aceeasi tema

- Cine este noul proprietar al vilei de la Izvorani a lui Irinel Columbeanu? O poveste despre datorii și ghinion. Vila de la Izvorani, cunoscuta pentru petrecerile fastuoase și poveștile mondene, a trecut prin multe de-a lungul anilor. Moștenita de Irinel Columbeanu, aceasta reședința de lux a ajuns acum…

- Irinel Columbeanu a deținut o vila incredibila in Izvorani. Dincolo de faptul ca a fost o casa foarte mare, cu piscine și multe camere, in ea se aflau și o mulțime de obiecte de arta, unele dintre ele chiar unicate! Iata cat de mult valorau, inainte sa ia foc!

- Anamaria Prodan a anunțat ca ea și Laurențiu Reghecampf au poprire pe bunurile comune, pe care le-au dobandit in timpul casniciei lor. E vorba și despre casa de la Snagov in care au locuit pe timpul mariajului și in care ea continua sa stea alaturi de baiatul lor, Laurențiu Reghecampf jr. Anamaria Prodan…

- Surpriza uriașa de care a avut parte Irinel Columbeanu. Fostul milionar de la Izvorani a fost vizitat la azil de catre fosta lui iubita, mai tanara cu 40 de ani decat el, Oana Cojocaru. Irinel Columbeanu a ajuns falit, dupa ce a pierdut o avere de milioane de euro. Acesta a ajuns sa traiasa la […] The…

- INCENDIU in comuna Roșia Montana. O locuința din satul Daroaia a luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, in jurul orei 09:00, la o locuința aflata in satul Daroaia din comuna Roșia Montana. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Campeni intervine in…

- INCENDIU la o locuința din Cenade: Posibil o persoana surprinsa in interior. Intervin pompierii din Blaj INCENDIU la o locuința din Cenade: Posibil o persoana surprinsa in interior. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit duminica dimineața la o locuința din Cenada. Posibil o persoana sa…

- Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs vor deveni in curand parinți și intreaga familie se va muta in casa noua moștenita de artista de la bunica ei. Locuința este veche de un secol și se afla inca in plin proces de renovare, iar vedeta a publicat noi imagini cu livingul spectaculos.Ana Baniciu se afla…

- Irinel Columbeanu (66 de ani), fostul milionar de la Izvorani, a recunoscut ca inca se simte atras de femei cu mult mai tinere. Ultima lui iubita, Oana Cojocaru, pentru care el mai nutrește sentimente de dragoste, are 26 de ani. In exclusivitate pentru Playtech Știri, patronul caminului de batrani din…