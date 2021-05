Bun de Maramureș – Târgul de Sfinții Constantin și Elena a fost un succes Consiliul Județean Maramureș a participat, in perioada 21 – 23 mai 2021, la organizarea celei de a cincea ediție a Targului ”Bun de Maramureș”. Evenimentul s-a desfașurat in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Asociația Bun de Maramureș și a avut ca locație Muzeul Satului – ”Satul din deal”. Meșterii populari au avut mesele pline de zadii, gatii, manecari, opinci, straițe,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș, Asociația ”Bun de Maramureș” și Ansamblul Folcloric Național Transilvania va invita la Targul ”Bun de Maramureș” de…

- Unul dintre proiectele care a primit vot favorabil din partea consilierilor județeni in cadrul ședinței de luni, 17 mai, are la baza dezvoltarea turismului in județul Maramureș. Inființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Pietrosul Bardaului este un proiect inițiat de catre primariile Poienile…

- Proiecte importante care privesc dezvoltarea turismului in județul Maramureș, susținerea sportului și a activitaților sportive pentru maramureșeni, precum și organizarea proiectului ”Raliul Maramureșului” au fost aprobate in cadrul ședinței Consiliului Județean Maramureș de astazi. Ionel Bogdan, președintele…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a recunoscut Ruta Destinațiilor Europene de Excelența (EDEN) ca ruta cultural-turistica naționala. Aceasta cuprinde 36 de destinații din Romania, strabatand 20 dintre județele țarii, printre care și județul Maramureș. Cu toate cele patru destinații…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a certificat o noua ruta cultural – turistica elaborata de Consiliul Județean Maramureș. Este vorba de ”Meșteri și Meșteșuguri”, ruta dezvoltata pe plan regional, care iși propune promovarea meșteșugurilor tradiționale și a meșterilor populari.…

- Conform informațiilor primite de la Grupul de Comunicare Strategica, in județul Maramureș in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 101 de noi imbolnaviri cu noul coronavirus. De la inceputul pandemiei in județul Maramureș s-au descoperit 18.486 persoane infectate cu COVID-19. La ora actuala rata de infectare…

- 34 de muzee și case memoriale din Maramureș au fost incluse in „Ruta Cultural Turistica a patrimoniului muzeal din Romania”, alaturi de alte obiective de renume din județele Alba, Caraș-Severin, Constanța, Neamț, Satu Mare și Suceava, anunța Consiliul Județean. Traseul, care strabate și Maramureșul,…

- Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti are programate concerte bilunare dar cu mai putini instrumentisti in orchestra. Teatrul Tandarica a avut si cate 10 spectacole intr-un weekend, dar face pauza din nou cateva zile din cauza unui caz Covid.