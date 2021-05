Guvernul chinez desfașoara un boicot activ impotriva marcilor vestimentare occidentale care ar fi tentate sa iși exprime orice ingrijorare cu privire la organizarea muncii forțate in Xinjiang, cea mai mare regiune a Chinei. Aceste companii sunt presate sa elimine toate referințele la drepturile omului de pe site-urile lor web, sa iși reinnoiasca contractele de achiziție […] The post Bumbac și munca forțata. China bicoteaza companiile occidentale first appeared on Ziarul National .