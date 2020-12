Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat sa actioneze, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor. Activitatile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta au avut loc in sistem…

- Consiliul Județean Bacau a semnat, in cursul acestei saptamani, cu Ministerul Fondurilor Europene, contractul de finanțare pentru dotarea cu materiale si echipamente de protecție, in contextul pandemiei Covid19, a 22 de centre rezidențiale din subordinea DGASPC Bacau, in care primesc servicii de ingrijire…

- S-a dat startul schemei de finanțare Electric Up prin care intreprinderile mici și mijlocii (IMM) și firmele din domeniul ospitalitații (hoteluri, restaurante, cafenele – HoReCa) pot solicita fonduri nerambursabile de pana la 100.000 de euro. Banii sunt acordați de stat in scopul instalarii de panouri…

- Pana pe 10 decembrie 2020, fermierii vor primi sprijinul promis de guvernanți pentru atenuarea efectelor produse asupra afacerilor din domeniu de criza de Covid -19. Legumicultorii, cultivatorii de cartofi și fructe, precum și crescatorii de animale iși vor incasa ajutorul acordat de stat din fonduri…

- A costat 3 milioane de euro și nu a fost folosit nici macar o zi. Acum se prabușește literalmente. Este vorba despre Spitalul Militar amplasat de Guvern in urma cu jumatate de an pe Baza Sportiva Letea. Noul președinte al CJ Bacau cere o ancheta in acest caz. “Recordul negativ de infecții Covid19 inregistrat…

- Creșterea numarului de cazuri pozitiv coronavirus a dus la aglomerarea spitalelor care trateaza acești pacienți, dar și la blocarea secțiilor de Terapie Intensiva. Cele 8 paturi alocate in Spitalul Județean pe ATI COVID-19 sunt ocupate, la fel și cele 8 din spitalul-suport COVID din Onești. Este motivul…

- “Cifrele cresc, alarmant, de la o zi la alta, iar cei responsabili de combaterea Covid19 sunt preocupați de alegeri și chestiuni politice”, considera noul președinte al Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea. Acesta a fost astazi, alaturi de Adrian Popa, managerul SJU Bacau, la etajele 4 și 5…

- Agricultorii bacauani, afectați de criza generata de pandemia de Covid, pot solicita sprijin financiar de la stat. Ajutoarele se vor acorda prin intermediul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), in cadrul a trei masuri de sprijin. Cererile pot fi depuse din aceasta saptamana pana…