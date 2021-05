Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, la Blaj, lumea așteapta in ploaie vaccinarea. Prezența este mult peste așteptari. Cele 200 de doze estimate a fi folosite azi s-au epuizat pana la orele 11, iar la solicitarea primarului Gheorghe Valentin Rotar și a echipei de vaccinare, DSP Alba a trimis, in regim de urgența, inca 300 de…

- Un curcubeu dublu a fost surprins pe cerul municipiului Baia Mare, dupa o ploaie torențiala. Fenomenul extrem de rar și spectaculos a putut fi observat in seara zilei de joi, 13 mai, dupa o ploaie torențiala. Un astfel de fenomen apare „atunci cand se produce o reflexie suplimentara a luminii in interiorul…

- Scene șocante in localitatea Puiești, județul Vaslui. O femeie de 42 de ani a fost incendiata de soțul ei. Extrem de speriata, femeia nu a avut curaj sa sune la 112 și sa cheme ambulanța.Soțul a stropita cu benzina pe fațaVictima, de loc din comuna vasluiana Puiești, a fost stropita cu benzina pe fața…

- Seceta accentuata afecteaza serios cantitatea de apa din fantanile localnicilor din doua sate ale comunei Dobreni. Este vorba despre Sarata si Casaria, unde locuiesc multi oameni in varsta, trecuti de 80 de ani. Pentru ei, primarita Vasilica Cretu spera sa reuseasca infiintarea unie retele de alimentare…

- Gigi Becali a dezvaluit rolul important pe care Mihai Stoica, Alexandru Tudor sau Ionuț Luțu il au in viața lui, nu doar la FCSB. In deja obișnuitul interviu de Paști, Gigi Becali a vorbit despre persoanele speciale din viața lui. Mihai Stoica, Alexandru Tudor și Ionuț Luțu au fost amintiți pe lista…

- Incendiul care s-a produs in aceasta dimineața in Chișinau pe strada Calea Basarabiei 32, unde a ars un depozit de vopsele, lasa in urma consecințe grave atit pentru locuitorii din zona, cit și pentru mediul inconjurator. Potrivit experților de mediu, in urma incendiului de astazi, in aer s-au eliminat…

- Oamenii pe care ii prețuim și ii ținem aproape ar putea sa ne țina trateze cu negativitatea și manipularea lor. De fapt, un studiu ne-a aratat ca oamenii cu care ne inconjuram determina daca reușim sau nu in viața. Din fericire, exista modalitați de a face fața acestor oameni toxici.... The post 8 tipuri…

- Inspectorii de la Asociația pentru Protecția Animalelor din Cracovia au fost solicitati miercuri sa intervina in legatura cu un posibil animal cu aspect periculos care se ascundea intr-un copac. Atunci cand au ajuns acolo au avut o surpriza care i-a facut sa rada, scrie site-ul televiziunii poloneze…