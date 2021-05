Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a ajuns, vineri, 7 mai la Sala Palatului, unde are loc unul dintre maratanele de vaccinare din București. Intr-o scurta declarație, Cițu a spus ca „incepand de azi, in Romania, caz poate unic in Europa, puteți sa va vaccinați fara programare, va alegeți centrul și mergeți sa va…

- Cel mai mare eveniment de vaccinare organizat pana acum in Romania a inceput vineri, 7 mai 2021, la ora 16:00, și deja, in momentul deschiderii, sute de persoane stateau la coada atat la Sala Palatului, cat și la Biblioteca Naționala.

- Cițu amintește in mesajul postat pe Facebook și ca, de vineri, a inceput maratonul vaccinarii in București. La ora 18:00, premierul va fi prezent la Sala Palatului. ”Astazi, depasim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza sau doua. Si tot astazi, la ora 16,00, incepe Maratonul vaccinarii…

- Vești bune pentru bucureștenii care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19! A inceput maratonul de vaccinare non-stop la care vor participa aproximativ 1.200 de voluntari. Evenimentul a inceput astazi și va ține trei zile, pana pe 10 mai, in doua locații-cheie din Capitala: la Sala Palatului si la Biblioteca…

- Maratonul de Vaccinare – Editia de Bucuresti incepe astazi dupa-amiaza, la Biblioteca Nationala si la Sala Palatului, fara programare. In cadrul maratonului, care se va incheia luni dimineata, va avea loc si un program artistic. Pe durata maratonului, autobuzele de pe liniile 104, 117, 178, 300, 313…

- Aproximativ 1.200 de voluntari vor participa la Maratonul vaccinarii anti-COVID care se va desfasura la Bucuresti, in perioada 7 - 10 mai, la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala, a anuntat, miercuri, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Viorel Jinga. El a precizat,…

- "Maratoane ale vaccinarii" in mai multe orase din tara Maratonul vaccinarii. Foto: Radio Timișoara Mai multe orașe din țara ar urma sa gazduiasca maratoane ale vaccinarii în urmatoarea perioada. Coordonatorul campaniei naționale, Valeriu Gheorghița, a declarat recent ca a…

- Intre7 si 9 mai, bucurestenii, dar si cei care vor fi in trecere prin Capitala se vor putea vaccina non-stop „doar cu buletinul“ in centre care vor fi organizate la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala.