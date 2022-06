Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii in meteorologie au anunțat fenomene extreme in vara lui 2022. Este crunt ce ne așteapta doar peste cateva zile, in contextul in care Romania a fost deja ravașita de furtuni cu ploi torențiale și grindina. Toate amanuntele, in randurile de mai jos. Prognoza meteo ANM. Fenomenele meteo extreme…

- Anul acesta vara va fi una puternica cu temperaturi de peste 32 de grade Celsius in cea mai mare parte a Europei. Meteorologii de la AccuWeather sunt de parere ca vara aceasta va fi mult mai calduroasa fața de cea de anul trecut. Ce vreme ne așteapta in urmatoarele luni Specialiștii in domeniu spun…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada care urmeaza. Experții au indicat cod galben de furtuni pe teritoriul Romaniei. Care sunt zonele vizate chiar de azi? Fenomenele extreme urmeaza sa iși faca simțita prezența de la mijlocul saptamanii curente?…

- Specialiștii din intrega lume trag un semnal de alarma dupa ce in mai multe țari au fost identificate cazuri de hepatita „misterioasa” la copii. OMS a anunțat ca cel puțin un pacient a decedat și alți 17 au avut nevoie de transplant de ficat. Acum, cand au aparut cazuri și in Romania, medicii dezvaluie…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Cum va fi vremea? Specialiștii indica noi schimbari chiar de astazi. Veștile nu sunt deloc bune pentru romanii care așteptau cu mare drag caldura din noul sezon. Care sunt zonele afectate de noua…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile…

- Refugiații ucraineni vor beneficia de servicii medicale, se pot angaja și pot circula liber și in Uniunea Europeana. Dar, intai de toate, au nevoie de permise temporare de ședere, eliberate de statele care ii primesc.

- Peste 2,8 milioane de persoane au fugit din Ucraina in țarile vecine, inclusiv 127.000 de resortisanți ai țarilor terțe, a anunțat Organizația Internaționala pentru Migrație (OIM), agenție a ONU.„Oamenii continua sa fuga de razboiul din Ucraina in fiecare minut. Este nevoie de sprijin continuu”, a transmis…