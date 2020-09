Bullying-ul antidemocrație al partidelor luminate. Cum am ajuns să tragem spre un partid unic? Campania electorala arata ca s-a ajuns nu la critica intre contracandidați, ci la insulte pentru electorat. Sunt stigmatizați cetațenii pentru ca nu voteaza cu cine vor candidații!Saptamana viitoare, in noaptea zilei de 27 septembrie, se va incheia povestea trista a alegerilor locale din 2020. Trista pentru ca, in ciuda gramezilor de bani cheltuiți, nici precampania și nici campania electorala n-au excelat in dezbateri de programe, in idei benefice comunitaților, in viziuni pe termen mediu, macar. Banii au putut furniza doar poleiala pusa peste mizeriile din localitațile Romaniei și fonduri negre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continua jafurile la bancomate, de aceasta data polițiștii din județul Galați fiind pe urmele unor indivizi care au provocat o deflagrație la un astfel de aparat. Alerta a fost data in localitatea Tulucești, unde un bancomat a fost aruncat in aer, anunța Romania TV. Totul s-a intamplat la primele ore…

- Foarte mulți tineri din Bistrița-Nasaud au decis sa se stabileasca in Florești – a povestit primarul Horia Șulea, din comuna Florești – cea mai mare comuna din Romania, aflata la un kilometru de Cluj. Comuna se poate lauda cu 43.000 de locuitori a caror medie de varsta este 35 de ani. Peste 40% dintre…

- USR anunța luni ca nu va pune umarul alaturi de PSD la demiterea Guvernului Ludovic Orban II.„In plina criza de sanatate publica, PSD vrea sa lase Romania fara Guvern. Astazi, PSD a depus moțiune de cenzura impotriva Guvernului, in vreme ce Romania a ajuns la peste 70.000 de cazuri de COVID-19…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca aparitia unui vaccin anti-COVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia. „Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, afirma Arafat, precizand ca Romania s-a inscris pe lista…

- Fostul ministru Miron Mitrea considera ca, in acest moment, avem o situație ciudata in Romania: oamenii nu mai vor sa accepte masurile de siguranța, iar in interiorul partidelor politice fiecare iși speculeaza propriul interes electoral.Citește și: Mihai Tudose, DEZLANȚUIT: Nu uitați sa purtați…

- In Piata Victoriei este organizat astazi un nou protest impotriva legii izolarii si carantinarii. Sute de persoane s au adunat in fata Guvernului pentru a protesta impotriva masurilor impuse de autoritati, potrivit Romania TV. Protestarii din Piata Victoriei s au rugat in fata Guvernului. Oamenii legii…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat miercuri un "ambitios" Plan National de Investitii si Relansare Economica si le-a cerut ministrilor sa elaboreze pana la sfarsitul saptamanii proiectele de acte normative astfel incat, intr-o luna, sa existe instrumentele pentru punerea in practica a acestui program.…

- Liviu Dragnea a rupt tacerea din inchisoare, vineri seara fiind difuzata a doua parte din interviul pe care l-a oferit. "Un an de zile am vazut și vad o societate mai captiva decat sunt eu aici (n.r. in inchisoare), o societate captiva unei manipulari incredibile! Din pacate, asta se intampla.…