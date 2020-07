Bulisor cumpara fericire Bulișor merge cu tatal sau la magazin, cand vede niste femei la coltul strazii imbracate sumar si il intreaba ce sunt alea. Tatal ii raspunde: – Fiule, astea sunt femeile care ne aduc fericire! Bulisor nu zice nimic si merge acasa, iar pe furis ia niste bani din pusculita si pleaca la doamnele cu fericirea, zicandu-le sa-i dea si lui niste fericire. Femeile uimite si incurcate iau banii si-i ung baiatului 3 felii de paine cu nutela. Mai tarziu baiatul vine acasa. Parintii il intreaba: – Unde ai fost? – Am fost sa iau fericire de la doamnele acelea de langa magazin! Bula, alb la fata ca varul,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

