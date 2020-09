Bulibășeală maximă Nici bine nu a apucat Executivul sa aprobe deschiderea restaurantelor, ca reprezentantul guvernului in teritoriu, Prefectura, adica, s-a și apucat sa anuleze ordinul pentru Bacau și alte șapte localitați, intre care trei orașe. In cele opt localitați, chipurile din cauza ca rata bolnavilor de COVID 19 e mai mare de 1,5 la mia de locuitori, […] Articolul Bulibașeala maxima apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

